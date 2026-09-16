Habilitan un nuevo espacio para cuidar a los peques en San Estanislao El Gobierno inauguró este miércoles en San Estanislao el octavo Centro de Atención a la Primera Infancia (Caipi) del programa nacional “Semillas del …

El Gobierno inauguró este miércoles en San Estanislao el octavo Centro de Atención a la Primera Infancia (Caipi) del programa nacional “Semillas del Futuro”, un espacio pensado para acompañar a los más pequeños en sus primeros años y, de paso, dar una mano a las familias en la tarea de criar. Del acto participaron el presidente Santiago Peña, la primera dama Leticia Ocampos, el ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, además de autoridades locales y departamentales.

Durante la actividad, Gutiérrez remarcó que “la infancia no puede esperar”, por lo que la atención a los niños debe arrancar desde los primeros años, con cuidado, estimulación y acompañamiento. Según explicó, en el Caipi no solo se atenderá a los niños, sino que también se orientará a los padres sobre prácticas adecuadas de crianza.

“Un niño que accede al estímulo temprano es otra persona y eso se ve en meses el cambio”, sostuvo. Por su parte, Peña destacó que el nuevo centro “es mucho más que un edificio, infraestructura o ladrillos”, y lo presentó como parte de un Paraguay que busca apostar desde temprano por sus niños. El mandatario anunció además que este jueves continuarán las inauguraciones en el departamento de Paraguarí.

La meta del Gobierno es llegar progresivamente a 50 centros de atención a la primera infancia en todo el país. “Todavía nos queda mucho camino por delante”, dijo Peña, quien aseguró que seguirá trabajando hasta el último día de su gestión.