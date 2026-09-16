¡Hendyma Koa! Se prende el Clausura. Haedo disparó porque le tocará jugar en césped sintético y a Olimpia y Cerro no, mientras que en Dos Bocas la cosa sigue hirviendo contra el arbitraje. Mamá querida lo que se viene. El Torneo Clausura 2026 entra en su etapa

¡Se prendió el Clausura! candente de a poco y se va prendiendo la cosa. Cada partido ahora es de vida o muerte y cualquier detalle suma a la hora de intentar sacar algo de “ventaja” y, por supuesto, los reclamos tampoco se hacen esperar.

Desde “La Huerta” Nelson Haedo Valdez, el DT del puntero Libertad, ya pegó el grito al cielo porque al “Guma” le tocará ir a jugar al estadio “Ricardo Gregor” ante Recoleta. El “León Guaraní” rugió porque ndaje a Olimpia y Cerro no les tocó trancar en el césped sintético. “Si Olimpia y Cerro no jugaron en esa cancha contra Recoleta, ¿porqué nosotros tenemos que jugar ahí?”, tiró el entrenador en charla con la 730 AM.

En Dos Bocas también el clima está candente. La directiva de Guaraní sacó un comunicado como protesta por el arbitraje del juego ante Cerro y el actuar del VAR en lo que considera fue falta de Iván Ramírez sobre Thiago Servín. “El análisis arbitral ya tomamos en sorna, hay gente que no quiere ir a la cancha por porque por un error arbitral se dan otros resultados”, opoi el presi Emilio Daher a la 1080 AM. Lo que se viene…