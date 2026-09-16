La espada de San Miguel Arcángel llega a Paraguay Una visita que promete reunir a cientos de fieles se prepara para octubre, del 9 al 19 la venerada espada de San Miguel Arcángel llegará a Paraguay, …

Una visita que promete reunir a cientos de fieles se prepara para octubre, del 9 al 19 la venerada espada de San Miguel Arcángel llegará a Paraguay, en un acontecimiento cargado de fe y tradición. El momento central será el 9 de octubre en la Catedral Metropolitana de Asunción, donde se prevé la presencia de autoridades nacionales y representantes de la Iglesia.

La reliquia llegará desde el Santuario Basílica de San Miguel Arcángel, en Monte Sant’Angelo, Italia, y representa para los devotos un símbolo de protección, fortaleza y fe.

La visita será una oportunidad especial para que los creyentes puedan acercarse a esta reliquia y participar de un encuentro marcado por la espiritualidad. Para muchos fieles, será un momento para renovar la esperanza, agradecer y pedir la protección de San Miguel Arcángel.