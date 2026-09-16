¡Mamau! Bellura paraguaya estará presente en el London Fashion Weeks Stephi Stegman va a desfilar prendas de varios diseñadores internacionales en la muestra londinense.

La Miss Universo Paraguay 2011 y modelo Stephi Stegman desembarcó en Inglaterra para participar de la semana de la moda, el London Fashion Week, que inicia mañana 17 setiembre y se extiende hasta el lunes 21, la iniciativa incluye desfiles, showrooms, presentaciones y eventos por toda la capital inglesa, donde se exhibe el talento de más de 250 diseñadores locales e internacionales.

“Llegamos!! Primer día por la ciudad y oficialmente empieza mi London Fashion Week. Un poco de Londres, un poco de spring vibes y lo que se verá muy pronto en Paraguay! London street style aprobado?”, escribió la bellura paraguaya en su Instagram, acompañado de varias imágenes de la diva, posando diversos outfits por las calles londinenses.

La muestra internacional va a socializar todo lo nuevo que se viene para la temporada 2027 ndaje.