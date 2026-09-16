¡Ñambeña! Ñande miss está feliz por el título que logró La representante paraguaya se quedó con el título de Primera Princesa de Miss Teen Continental 2026.

La Miss Teen Continental Paraguay 2026 y Primera Princesa Teen Continental 2026 Camila Silva compartió con sus seguidores de las redes sociales un mensaje de agradecimiento y felicidad por haber llegado a la final de la competencia realizado este finde en nuestro país.

“Celebro con muchísima emoción haber sido elegida Primera Princesa del Miss Teen Continental 2026. Un reconocimiento que recibo con orgullo y, sobre todo, con el corazón lleno de felicidad, con el corazón lleno de gratitud por haber tenido la oportunidad de vivir este sueño, representar a mi querido Paraguay y llevar conmigo tantos momentos que voy a guardar siempre”; escribió la reinita en Instagram.

Luego posteó, “Gracias a Dios, a mi familia y a cada persona que me acompañó, me apoyó y creyó en mí durante este camino y hoy solo puedo mirar atrás y decir: valió la pena cada esfuerzo, cada lágrima y cada sonrisa”.

Camila agradeció avei a todas las personas que confiaron en ella y “en especial a @cnbteensparaguay por brindarme la oportunidad de representar a nuestro país de manera única y a @missteencontinentalofficial por cada experiencia, cada aprendizaje y por hacer posible que este sueño se convierta en una realidad”, omoi finalmente la mitakuñá porã en sus redes sociales.