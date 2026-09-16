La paraguaya que triunfa en España: “Nunca soñé con ser famosa” Lleva dos décadas viviendo en España, participó del reality “Superviviente”, se codea con faranduleros y tuvo un hijo de un famosísimo cantante.

Hace 20 años, la cuerona Gaby Guillén decidió volar para España con la intención de terminar su carrera de odontología. El destino tenía otros planes para ella y hoy es muy mediática en la farándula española, tiene un hijo, fruto de su relación con el cantante Bertin Osborne; escribe su libro, está muy metida en el rubro estético y en charla con Crónica contó que la fama es de casualidad porque su único sueño siempre fue, “salir adelante”.

“De pequeña soñaba con ser independiente y conseguir cosas que veía muy lejanas. Trabajé años como modelo, siempre me gustó la moda y las cámaras, pero nunca soñé con ser famosa. La fama tiene cosas maravillosas y también una parte complicada”, dijo la paraguaya quien hoy prefiere que se la conozca por su trabajo y la persona que es.

Le da un poco de vergüenza reconocerse a sí misma como famosa, pero entiende que en los últimos años pasaron cosas, “he tenido mucha exposición mediática y he vivido experiencias increíbles, tanto en televisión como en eventos. Pero detrás de lo que se ve tengo una vida bastante normal: soy mamá, trabajo, hago deporte”, contó Gaby.

Gaby dejó la odontología para meterse de lleno en el mundo estético, pero tiene planes para más adelante, “aún así, terminar odontología sigue siendo un sueño pendiente y no descarto retomarlo algún día. Nunca es tarde”, confesó.

En este momento trabaja en su libro, una autobiografía, “es uno de mis proyectos más personales e importantes. Siento que ha llegado el momento de contar mi historia desde mi propia voz. Hasta ahí puedo contar”, dijo entre risas.

Mientras sigue por allá disfruta de las oportunidades, “sin perder los pies de la tierra. Sé de dónde vengo y todo lo que me ha costado llegar hasta aquí. España me dio muchísimas oportunidades y aquí he crecido personal y profesionalmente. Después de tantos años es mi casa, aunque Paraguay sigue muy presente en mi vida”, confesó.

“Las raíces nunca se pierden”

“No descarto volver a vivir en Paraguay dentro de un tiempo”, fue su respuesta para hacer saber que extraña al país. “Extraño muchísimo Paraguay: mi familia, la comida, nuestras costumbres, nuestra cultura en general. Por muchos años que estés fuera, las raíces nunca se pierden”.

“Cada vez valoro más estar cerca de mi familia y, desde que soy mamá, todavía más. Quiero que mi hijo crezca cerca de sus raíces, sus primos y nuestra cultura. Quizás me tengan por allí más pronto de lo que imaginan”, anunció, la mediática quien tiene como prioridad a su hijo.

Su pequeño ya conoce Paraguay, “le enseño palabras en guaraní. Para mí el guaraní es imprescindible porque forma parte de sus raíces. Quiero que las conozca y se sienta orgulloso de ellas”, he’i.