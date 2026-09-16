[VÍDEO] Odesur: Erika arrasa y da el primer oro a Paraguay La patinadora Erika Alarcón volvió a demostrar por qué fue número 1 del mundo y ganó la primera medalla de oro para Paraguay en los Juegos Odesur.

Erika Alarcón, actual número 2 del mundo en patinaje femenino individual y hasta hace unos años número 1, consiguió la séptima medalla para Paraguay en los Juegos Odesur que se disputan en Santa Fe, Argentina, siendo la primera de oro para nuestro país, llevando nuestra bandera a los más alto del podio.

Gracias a este resultado, Alarcón pasa a convertirse en una de las protagonistas más importantes de la delegación paraguaya en los Juegos Sudamericanos, aportando un histórico oro al medallero nacional.

Posterior a su sonora victoria, Erika manifestó que ya está más que lista para los World Skate Games que se realizarán en nuestro país el próximo mes, buscando dejar en alto el nombre de nuestro país jugando de local.