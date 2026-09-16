¡Papá, prepará el bolsillo! Buscan ajustar la cuota alimentaria automáticamente La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que busca poner orden en el cálculo de la prestación alimentaria para los peques. La idea es que…

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que busca poner orden en el cálculo de la prestación alimentaria para los peques. La idea es que, de una vez por todas, exista una misma fórmula para todos los juzgados del país y se termine con las diferencias que hoy pueden darse entre un caso y otro.

La propuesta modifica el artículo 189 del Código de la Niñez y la Adolescencia, conocido como “Ley Memby”, y ahora pasa a la Cámara de Senadores para continuar su tratamiento. Uno de los cambios más importantes es que la cuota alimentaria se actualizará automáticamente de acuerdo con las variaciones del salario mínimo, sin que mamá o papá tengan que iniciar nuevamente un juicio para pedir el reajuste.

Pero eso no es todo. El proyecto también busca apretar las tuercas a quienes no cumplen con su obligación. Una vez comprobado el incumplimiento, el juez podrá disponer medidas de cobro dentro del mismo expediente, sin necesidad de iniciar otro proceso.

Entre las medidas previstas están la retención de hasta el 50% de los ingresos legalmente embargables, el descuento directo de la cuota por parte del empleador, el embargo de cuentas bancarias y otros bienes, además de la inscripción directa del moroso en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).