Platense estuvo cerca pero no pudo dejar fuera a Fluminense El “calamar” argentino estuvo muy cerca de mandar la serie ante el “Flu” brasileño a los penales pero finalmente terminó eliminado.

Anoche se disputó el juego de vuelta por los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores entre Platense de Argentina y Fluminense de Brasil, con el local entrando en clara desventaja al haber perdido el partido de ida por 2-0 en Río de Janeiro. El visitante entró bastante confiado pero el cotejo terminó siendo más difícil de lo que esperaba.

Y es que el “calamar”, contra todo pronóstico, al terminar el primer tiempo se puso 2-0 arriba, empatando por ende la serie 2-2 con goles de Guido Mainero y Bruno Supúlveda, todo esto ante el desconcierto y la sorpresa de los brasileños que no entendían qué había pasado, ya que al parecer esperaban un partido tranquilo.

No obstante, un gol de Agustín Cannobio a los 57 del segundo tiempo estableció el 2-1 en Vicente López, lo cual llevaba a que la serie se ponga 2-3 a favor de Fluminense. Platense intentó volver a convertir otro gol de manera desesperada, y estuvo bastante cerca, sobre todo en un centro que fue conectado por uno de sus jugadores justo abajo del arquero, aunque lamentablemente para los locales, la pelota fue justo al lugar en el que estaba el arquero del equipo carioca.

Finalmente y a pesar de los reiterados intentos, Platense ya no pudo convertir otro tanto y Fluminense pudo pasar a semifinales. No obstante, el “calamar” dejó una imagen más que digna, sobre todo teniendo en cuenta su rival y la diferencia de jerarquía entre ambos equipos.