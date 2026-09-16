Premios Edda galardonó a los mejores del arte paraguayo La peli “Barrunto” se llevó el premio a la Mejor Obra en nuestro país.

La Octava Edición de los Premios Edda reunió a actores, directores, productores y artistas de la atmósfera teatral nacional en el Teatro “Agustín Barrios” del Centro Paraguayo Japonés.

La pelicula “Barrunto” fue elegida como la Mejor Obra y el Premio Edda a la mejor dirección y Mejor Diseño de Arte fue para Jorge Báez.

El actor Gustavo Cabaña se alzó con el premio Mejor Show de Humor con “Gustavísimo, 25 años de humor” avei.

El reconocimiento Homenaje al Teatro Popular fue para Alberto Sánchez Pastor, Roger Bernalve, Katty Pacuá, María Luisa Garayo. Mejor Interpretación de un actor principal fue para Ariel Galeano (Psicópata), en papel de reparto masculino fue para Rayam Mussi (Largo viaje de un día hacia la noche), Guadalupe Lobo (La verdad efímera) ganó en la mejor interpretación de una actriz en papel principal y Teresa Barriocanal (Cambala) se alzó con la mejor interpretación en papel de reparto.

Cabe destacar los outfits de los artistas presentes en la premiación, uno más chururu que otro nde bárbaro, overapá lomita de tan chusco que estaban.