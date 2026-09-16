¿Quién ocupará el lugar de la “Joya”? El DT del Decano comenzará a preparar desde hoy el onceno para medir a San Lorenzo y deberá buscar reemplazo para Eduardo Delmás.

Pablo “Vitamina” Sánchez tiene una tarea complicada de cara al próximo compromiso dl Decano ante San Lorenzo. El DT deberá encontrar al reemplazante de Eduardo Delmás, quien no podrá ser tenido en cuenta para este encuentro por estar al servicio de la Albirrojita sub 20 en los Juegos ODESUR.

El entrenador Franjeaco comenzará desde hoy a mover las piezas y cuenta con varias alternativas para cubrir el puesto de una de las figuras más importantes del Decano en este Torneo Clausura.

Entre las opciones que aparecen en el radar del DT están Juan Fernando Alfaro, ya recuperado; Franco Alfonso, que venía teniendo minutos de arranque hasta hace poco; Tiago Caballero, Braian Romero y Hugo Sandoval, jugadores que aguardan su oportunidad para meterse en el equipo principal y podrían ser dupla con Gabriel Ávalos. Cada uno presenta características diferentes, por lo que “Vitamina” deberá analizar qué variante se ajusta mejor a lo que pretende para enfrentar al “Rayadito”.

¿Y Derlis? Dependiendo de cómo vaya evolucionando de Derlis González de la lesión que sufrió jugando en Reserva, el “10” podría también aparecer con chances de ser tenido en cuenta para el domingo.

“Cachorro”, okey. Richard Sánchez ya trabaja con normalidad con el resto del grupo y bien podría también ser opción de “Vitamina” para el mediocampo ante San Lorenzo.

Dos mundialistas están en la mira

Desde Para Uno ya comienzan a planificar la Copa Libertadores 2027 a la que el Decano ya está clasificado y quieren armarse con todo. Desde ayer surgió la información de que Rodrigo “Coto” Nogués está tras los pasos de dos mundialistas con la Albirroja, un central y el otro mediocampista. Hace poco Olimpia estuvo cerca de Fabián Balbuena, pero no pudo finalmente repatriar al defensor, y los hinchas piden por Andrés Cubas. ¿Serán ellos dos?