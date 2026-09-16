Recuperaron 3 años después una moto robada El mondaha cayó en un control rutero en barrio Jara.

¡Cae de arriba tras tres años paseándose en moto ajena! La Policía le cortó la racha a Arnaldo B., de 23 años, en pleno barrio Jara de Asunción. El mitã’i vio de lejos la barrera de control preventivo e intentó hacerse el desentendido para escapar a toda velocidad.

Los uniformados de la Comisaría 9ª Asunción reaccionaron al toque, le cerraron el paso y lo dejaron acorralado sin escape. Al pedirle los papeles, el muchacho quedó mudo y no pudo justificar cómo demonios andaba sobre el biciclo.

Al verificar los datos, los agentes pillaron que el rodado tenía orden de búsqueda desde el 13 de marzo de 2023. El biciclo había sido robado tres años atrás en la zona de la comisaría 59ª Toledo Cañada, en Capiatá.

Aunque el joven no tenía antecedentes ni cuentas pendientes con la Justicia, terminó aprehendido de una. El comisario principal Osvaldo Aquino confirmó que la nave ajena por fin podrá volver con su verdadero dueño.

El sujeto quedó detenido en la comisaría y la moto fue remitida directamente a la sede de la Fiscalía. Ahora el joven deberá explicarle al fiscal de dónde sacó el vehículo robado para no terminar tras las rejas.