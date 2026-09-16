Roban local comercial para “vapear gratis”

¡Asalto a mano armada para vapear gratis y llevarse la recaudación! Dos amigos de lo ajeno hicieron de las suyas en un negocio de Presidente Franco. Los motochorros llegaron pasadas las 22:00 horas al local denominado “Tomate VAPE”, ubicado en la avenida Monday y Cuatro Bocas.

Uno de los delincuentes bajó de la moto con arma en mano y apuntó directo a la encargada de turno, la joven Evelin R. Sin dar tiempo a reaccionar, el tipo la amenazó feamente y le exigió que entregara todito el dinero guardado en la caja registradora.

La víctima no tuvo de otra que soltar un millón de guaraníes bien contados, producto de las ventas del día en el negocio. Para completar el golpe, el asaltante manoteó cinco cigarrillos electrónicos antes de salir corriendo del establecimiento comercial.

Afuera lo aguardaba su compinche con el motor en marcha sobre el biciclo, listo para emprender la huida a toda velocidad. Los delincuentes desaparecieron del mapa en la oscuridad de la noche sin dejar rastro tras alzarse con el millonario botín.

Agentes de la Policía Nacional y la Fiscalía ya analizan las imágenes del video para identificar a los dos maleantes. Los vecinos del barrio San Rafael piden mano dura para poner tras las rejas a esta pareja de delincuentes que atemoriza a los comerciantes.