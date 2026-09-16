[VIDEO] Se fue a España para ayudar a su familia y volvió de sorpresa para abrazar a su mamá Tres años y medio de distancia, lágrimas a través de una pantalla y una promesa guardada en el corazón terminaron en un abrazo que hizo llorar a todo…

Tres años y medio de distancia, lágrimas a través de una pantalla y una promesa guardada en el corazón terminaron en un abrazo que hizo llorar a todos. Liz Ortega, una joven de Ciudad del Este, volvió desde España sin avisarle a su familia y preparó una sorpresa inolvidable para su mamá. A los 20 años, Liz hizo una valija, tragó sus lágrimas y se animó a cruzar el océano rumbo a España. No se fue de vacaciones ni detrás de una vida de lujos. Se fue con el objetivo de trabajar y sacar adelante su familia.

“Me fui súper joven, sin mucha experiencia. Lo que más me impulsó fue ayudar a mi familia, porque en ese momento éramos de escasos recursos”, contó a Crónica.

Lo que no sabía era que, junto con la oportunidad de buscar un futuro mejor, también tendría que aprender a convivir con la nostalgia, la soledad y las ganas de volver. Pasaron tres años y medio sin poder abrazar a sus padres. Había llamadas, mensajes y videollamadas, pero nada podía reemplazar ese abrazo que tanto esperaba.

“Mi mamá cada vez que hablábamos me decía que me necesitaba. Nosotras éramos unidas y, cuando me fui, las dos nos necesitábamos muchísimo”, recordó entre lágrimas.

La mentira que terminó en una sorpresa

Liz quería volver hacía tiempo, pero entre trámites y, principalmente, la falta de dinero, el viaje se fue postergando. Hasta que finalmente decidió hacerlo realidad. Pero había un detalle: su mamá no podía enterarse. Para mantener la sorpresa, incluso tuvo que hacerle creer que no viajaría. “El último mensaje que le mandé fue que no iba a poder irme, pero yo ya estaba en el avión”, relató.

Y como su mamá cumplirá años este mes, Liz le hizo creer que, aunque no pudiera estar presente, le regalaría un almuerzo en un restaurante. Pero la mamá insistía. “Yo te quiero a vos, mi hija. Por favor, vení”, le decía. Liz sabía que estaba haciendo sufrir un poquito a su mamá, pero tenía guardado un regalo mucho más grande. El reencuentro finalmente se produjo en un restaurante de Ciudad del Este. La joven llegó antes y, con ayuda de una de las encargadas del local, preparó toda la escena. La mujer se convirtió en cómplice de la sorpresa y dio un pequeño discurso en nombre de Liz.

“Quiero que sepan que les quiero mucho, que la distancia no es nada y que quiero que disfruten”, fue parte del mensaje preparado. Mientras tanto, Liz esperaba escondida detrás del baño. Hasta que llegó el momento, allí la cómplice dijo “Hay una sorpresa”, y Liz apareció.

Por unos segundos, se quedó sin palabras. “Yo solamente pude decir ‘hola... hola’”, recordó. Después ya no hizo falta decir nada. Caminó directamente hacia su mamá y la abrazó con todas sus fuerzas. “No me salían las palabras. Lo único que pude hacer fue abrazarle”, contó emocionada. Tres años y medio de espera quedaron resumidos en aquel abrazo.

“Europa no es llegar y hacerse millonaria”

Liz también habló de la realidad que encontró al llegar a España y derribó la idea de que emigrar significa automáticamente ganar mucho dinero. “No es que te vas a Europa y te volvés millonaria. Eso depende de cada persona. Yo empecé desde muy abajo”, explicó. Contó que tuvo trabajos difíciles, jornadas extensas y momentos en los que incluso sintió que se estaban aprovechando de ella.

“Cuando sos nueva no te das cuenta. Después aparece gente que te guía y te dice: ‘No, salí de ahí, buscate otro trabajo’”, relató. Actualmente trabaja como camarera y asegura que, con esfuerzo y experiencia, las cosas pueden mejorar, aunque también recordó que el costo de vida es alto. “Se gana bien, pero también se gasta en euros. No todo lo que ganás podés mandar a Paraguay”, explicó. Para ella, la clave está en organizarse, aprender y no rendirse. “Es complicado, pero no es imposible”, afirmó.