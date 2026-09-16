Sobrina de “Lalo” Gómez se entregó a la poli Tiene una causa por asociación criminal y otros hechos turbios.

¡Sigue el desbande en el clan! Helga Lizany C. S. G., de 40 años y sobrina del finado diputado “Lalo” Gomes, no aguantó la presión y terminó entregándose sólita en la base policial de Amambay, departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Trasnacional.

La doña llegó marcando tarjeta acompañada por su abogado para ponerse a disposición en el marco de una pesada causa por supuesta asociación criminal y otros hechos turbios.

Los fiscales de la Unidad contra el Narcotráfico ya tenían lista la orden de captura en su contra y no dudaron en aplicarle las esposas ni bien pisó la dependencia policial. Los uniformados del Departamento Contra el Crimen Organizado le leyeron sus derechos de forma impecable antes de mandarla directo al calabozo por orden de la Justicia. El procedimiento forma parte de las redadas e investigaciones que le están haciendo un fino chequeo a toda la estructura ligada al conocido político norteño.

La sospechosa quedó bien guardada a la espera de lo que decidan las autoridades competentes mientras el Ministerio Público sigue deshojando la margarita de las evidencias.