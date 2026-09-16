Varios peques terminaron asistidos tras sentirse mal durante los Juegos Escolares

Momentos de preocupación se vivieron este miércoles durante los Juegos Escolares Estudiantiles Nacionales (JEEN), que se desarrollaban en la Secretaría Nacional de Deportes (SND), donde varios niños y adolescentes tuvieron que ser asistidos tras presentar síntomas compatibles con una presunta intoxicación.
Según el reporte de los bomberos, los afectados comenzaron a presentar vómitos, diarrea y dolores estomacales, por lo que fueron trasladados rápidamente en móviles del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay y ambulancias privadas hasta un sanatorio cercano.
Algunos de los chicos ya fueron dados de alta y continúan con tratamiento ambulatorio, mientras las autoridades buscan determinar qué habría provocado el malestar y cuántos estudiantes resultaron afectados. La cantidad exacta de niños y adolescentes asistidos todavía está siendo confirmada.