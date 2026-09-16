Vasco pasa a semis de la Sudamericana

Ayer por la noche se disputó el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana entre el Vasco Da Gama de Brasil y el Independiente Santa Fe de Colombia. En el Sao Januário, el equipo local logró hacerse fuerte y derrotó a los cafeteros por 2-0, luego de haber conseguido un empate sin goles en la ida.
Vasco era el que más obligado estaba a ganar, teniendo en cuenta que su hinchada se encontraba bastante impaciente debido al mal presente que transita el equipo carioca en el Brasilerao, encontrándose en los últimos puestos y con el riesgo constante de descender a la segunda categoría.
Los goles del equipo brasileño fueron convertidos por Bruno Duarte Da Silva a los 37 de la primera mitad, y por David Correa da Fonseca a los 65, ya de la segunda etapa. Ahora, los de Río enfrentarán a Boca Juniors, que más tarde esa misma noche dejó afuera al Sao Paulo.