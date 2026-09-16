[VIDEO] Atendé la música que Hugo Javier le pidió a su hermana Va mejorando favorablemente y está consciente de todo.

“De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia”, es lo primero que dice la música “Mi luna cautiva” de Jorge Cafrune. Esta emotiva canción fue la que pidió el exgobernador Hugo Javier González a una de sus hermanas, mientras continúa internado en el hospital de Itauguá, luchando día a día.

Esta información fue confirmada por el director del hospital de Itauguá, Miguel Ferreira, al programa “La Pelu” de La Tribu 650 AM, conducido por Pelussa Rubín.

“Pidió la música ‘Mi Luna Cautiva’ mediante una lectura de labios a su hermana. Él ya mueve los pies y los ojos y evoluciona favorablemente”, mencionó el capo del hospital itaugüeño.

Agregó “la hermana le entendió porque él le suele cantar a ella, y al ponerle él reaccionó alegremente. Aparte de eso él está con los signos vitales normales, buena función cardiaca, buena función renal, sigue respirando por sus propios medios con la traqueostomía”.

Por último explicó que “hay muchos avances, en cuanto a que uno le pide que mueva los pies, los brazos, los ojos y él responde. Y hoy le pedí específicamente que levante el pulgar derecho para decirme que está todo bien y me levantó el pulgar. Ese fue un signo muy positivo. Pasito a pasito estamos mejor. Hasta el momento nadie le preguntó si alguien lo golpeó”.