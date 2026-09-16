[VÍDEO] El patinaje paraguayo en Odesur trae la segunda medalla de oro El patinador Julio Mirena consiguió la segunda medalla de oro para Paraguay durante los Juegos Sudamericanos de Santa Fe.

El patinador Julio Mirena le da su segunda medalla de oro a Paraguay en los Odesur.

En la jornada de este miércoles, el patinador paraguayo Julio Mirena sumó la undécima medalla para Paraguay en los Juegos Odesur 2026 de Santa Fe, y la segunda de oro luego de la obtenida por la también patinadora Erika Alarcón el día de ayer. En el caso de Julio, él alcanzó el primer lugar en patinaje de velocidad, en la modalidad de 10.000 metros.

Cabe señalar que Mirena ya había logrado la presea plateada en los 1000 metros de patinaje de velocidad, mientras que en esta oportunidad logró el máximo galardón en los 10.000 metros eliminación masculino. Ken Kuwada de Argentina terminó en segundo lugar, mientras que el podio fue completado por el colombiano Kevin Lenis.

De esta manera, Paraguay suma 11 medallas hasta ahora en los Premios Odesur, siendo una jornada sumamente fructífera para los deportistas nacionales la de este miércoles.