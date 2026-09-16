[VIDEO] El pedido especial que hizo Pipino en el reality de ashá Pipino Cuevas armó un show nuevamente anoche en el reality de ashá “Es mi sueño” donde luego de su presentación se dirigió al músico Chaqueño Palavec…

Pipino Cuevas armó un show nuevamente anoche en el reality de ashá “Es mi sueño” donde luego de su presentación se dirigió al músico Chaqueño Palavecino. “Chaqueño te quiero comprometer” dijo el expelotero invitando al escenario al músico para cantar juntos en el escenario de El Trece.

Todo fue después de que Abel Pintos haya cantado con una particpante, y como Pipino no podía ser menos, llamó a Palavecino y ambos hicieron un show.

“Yo he visto que Abel cantó con un participante y a mí me encantaría cantar con el Chaqueño”, dijo Pipino.

“La ley y la trampa”, fue el tema que hicieron a dúo y el público y el jurado quedó jurujái.

La presentación que formaba parte de la competencia fue la de Pipino junto a Yanina, instancia en que interpretaron “Canción del mariachi”, asociada a Antonio Banderas, en una actuación que sorprendió al jurado.