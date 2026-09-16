[VIDEO] ¿Hay olores en las corridas? Atenti a lo que dijo el comunicador El periodista Toto González es corredor en sus tiempos libres, todo un atleta enamorado de las actividades deportivas, y también habló de los olores …

El periodista Toto González es corredor en sus tiempos libres, todo un atleta enamorado de las actividades deportivas, y también habló de los olores en sus redes sociales. He´i que el corral de la largada, “ahí donde se juntan todas las emociones, imágenes de gente llorando, se abrazan el entusiasmo. Esa es la cuna del olor en el rato”, tiró.

El comunicador aseguró que en ese lugar se mezcla todito voi, “el olor a la emoción, el olor al entusiasmo, el que se olvidó bañarse antes de ir, el que dice ‘¿para qué me voy a bañar si total? Después sudo y me tengo que volver a bañar’. El olor al miedo en algunos de los casos, el olor a la ansiedad y el olor a: ‘Ojo, que el de los olores puede ser vos, puede ser yo, puede ser cualquiera’”, disparó.

Lo purete es que Toto está muy feliz porque cada día hay más carreras en las calles, “y eso está espectacular”, he´i. Y ahora, cada vez que va a hacer su corrida en el “Ñugua”, hay un fotógrafo que hace fotos inéditas. Mientras tanto él solo disfruta de toda la parafernalia que le regala la disciplina deportiva que practica.