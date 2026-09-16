[VIDEO] ¿Incómoda? “Pantera Guaraní”, confesó una situ muy particular 🫣 La atleta nacional Camila Pirelli, más conocida como Pantera Guaraní, confesó que hay días en los que usa la misma ropa ndaje, pea he´ise hina que re…

La atleta nacional contó que hay días que repite ropas y preguntó al rollo por los olores.

La atleta nacional Camila Pirelli, más conocida como Pantera Guaraní, confesó que hay días en los que usa la misma ropa ndaje, pea he´ise hina que repite la media, la remera, umia. Y le preguntó a loperro si es que en ocasiones no están a full con las actividades, hasta que llega un momento y ahí recién se dan cuenta, “hija de mil, estoy así y no me cambié de ropa”, he´i.

Explicó que así son los días como entrenadora, “bueno, eso es un día normal acá durante los Juegos. Estoy atrás de los atletas, les doy más importancia a ellos”, explicó y contextualizó que de tan enfocada que está muchas veces pierde la noción de algunos detalles.

“¿Qué opinan ustedes al respecto de esa sensación de incomodidad cuando no te cambias de ropa, tenés miedo de tener algún, no sé, te incomoda el olor, te incomoda no haberte cambiado, ¿qué opinan ustedes? ¿Tienen días también así?”, tiró para interactuar con sus seguidores.

El rollo empezó a comentar su experiencia con Cami, algunos le contaron que si o si se tienen que bañar cuando se despiertan y para dormir, otros con consejos prácticos cómo “bajo brazo, spray de alcohol rectificado ....mojar la cara a seguir con la mejor “, le dijeron.