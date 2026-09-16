[VÍDEO] Odesur: La remaron y trajeron dos medallas más para Paraguay

Este miércoles, el remo paraguayo femenino le dio al país dos medallas más, siendo estas las de plata, en los Juegos Odesur que se disputan en Santa Fe, Argentina. Los equipos de Dos Sin Timonel y Doble Peso Ligero fueron los encargados de acrecentar el medallero nacional, con la cantidad de preseas obtenidas siendo nueve para este punto.
En el caso de la primera de las modalidades mencionadas, las responsables de hacerse con la medalla de plata fueron Nicole Martínez y Alejandra Alonso, quienes se quedaron con el subcampeonato al finalizar la prueba en +6,64 con relación al equipo chileno que ganó el oro con un tiempo de 7:12,64.
En la segunda modalidad, Rocío Bordón y Adriana Sanabria completaron la prueba en +6,37, con respecto a las peruanas que acabaron en primer lugar con un crono de 6:57,15, llevándose ellas también la medalla del segundo lugar.