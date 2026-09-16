[VÍDEO] Odesur: La remaron y trajeron dos medallas más para Paraguay Los equipos de las remeras Nicoles Martínez y Alejandra Alonso y de Rocío Bordón y Adriana Sanabria sumaron dos medallas más, las de plata, para el Team Paraguay en los Juegos Sudamericanos.

Este miércoles, el remo paraguayo femenino le dio al país dos medallas más, siendo estas las de plata, en los Juegos Odesur que se disputan en Santa Fe, Argentina. Los equipos de Dos Sin Timonel y Doble Peso Ligero fueron los encargados de acrecentar el medallero nacional, con la cantidad de preseas obtenidas siendo nueve para este punto.

En el caso de la primera de las modalidades mencionadas, las responsables de hacerse con la medalla de plata fueron Nicole Martínez y Alejandra Alonso, quienes se quedaron con el subcampeonato al finalizar la prueba en +6,64 con relación al equipo chileno que ganó el oro con un tiempo de 7:12,64.

🥈¡MEDALLA de PLATA para PARAGUAY!🇵🇾



🚣🏻 #Remo 🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♀️ @ale_alonso1 y @martineznicole_ SUBCAMPEONAS SURAMERICANAS 🏆 (Dos sin Timonel Femenino) ¡FELICITACIONES! ✨



🤩 ¡Octava Medalla 🥇🥈🥈🥈🥉🥉🥉🥉 para el #TeamParaguay 🇵🇾 en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 🇦🇷 2026! 🙌🏻 |… pic.twitter.com/x0h0tt4GIo — Comité Olímpico Pyo (@coparaguay) September 16, 2026

En la segunda modalidad, Rocío Bordón y Adriana Sanabria completaron la prueba en +6,37, con respecto a las peruanas que acabaron en primer lugar con un crono de 6:57,15, llevándose ellas también la medalla del segundo lugar.