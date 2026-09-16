[VIDEO] ¡Terrible! Periodistas cubrían accidente desde un helicóptero ¡grabaron su propia muerte! Un helicóptero de la cadena yanqui NBC News se estrelló en Los Ángeles mientras se encontraba realizando la cobertura de un choque automovilístico.

Eliana Moreno y George Marciniw en una imagen compartida en diciembre de 2025. Foto: Facebook George Marciniw

Un helicóptero de la cadena yanqui NBC News se estrelló en Los Ángeles mientras se encontraba realizando la cobertura de un choque automovilístico.

Tres personas perdieron la vida, incluidos la reportera Eliana Moreno y el piloto George Marciniw, la aeronave cayó en un vecindario de Los Ángeles y estalló en llamas. Una tercera víctima que falleció, se encontraba en tierra en el momento de la caída.

A medida que la cámara se aleja, el video parece captar cómo el helicóptero pierde altitud rápidamente y desciende hacia el suelo.

Mientras la aeronave cae, se escucha a la mujer, que se cree es Moreno, una voz reconocible de NBC4 y Telemundo 52, decir: “¿Qué? ¿No puedes subir?”.

La cámara luego comienza a temblar violentamente cuando el helicóptero se estrella contra el suelo. Cayó cerca de una importante instalación de almacenamiento en Chatsworth, ubicada en el valle de San Fernando.