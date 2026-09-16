[VIDEO] ¡Hesukena! Pescadores casi fueron pescados por una anaconda

Lo que pintaba para una jornada de pesca tranquila terminó casi como una escena de película para unos pescadores que estaban navegando tranquilamente en una pequeña embarcación.
De repente, una enorme y ofuscada anaconda apareció y se fue derechito hacia ellos, obligándolos a dejar de lado la pesca y pensar rapidito en cómo zafar. “¡Viene por nosotros, ese viene por nosotros! ¡Pegale, pegale!”, se escucha decir a uno de los pescadores, entre risas y nervios, mientras la feroz víbora se acercaba cada vez más.
Sin perder tiempo, uno de ellos comenzó a meterle pata al remo, tratando de alejar la embarcación, mientras su compañero se armó de coraje y utilizó su propia caña de pescar para mantener a raya al mbo’i. Entre remadas apuradas, gritos y nervios, los pescadores finalmente lograron alejarse del peligro. La pesca quedó en segundo plano, porque ese día, sin dudas, la anaconda los vio como el verdadero “pez gordo”.