Ya depende de Costas he’i el capi Cerro Porteño va recuperando nuevamente soldados de cara al choque de este sábado ante Rubio Ñu y Gustavo Velázquez quiere estar en esa lista.

Cerro Porteño mira con atención la recuperación de su , Gustavo Velázquez, quien podría volver a estar entre los considerados para el próximo compromiso del Ciclón, este sábado (18:30) ante Rubio Ñu, en “La Nueva Olla” por la Fecha 11 del Torneo Clausura 2026.

El defensor azulgrana quedó fuera del último partido ante Guaraní debido a una molestia que viene arrastrando desde el juego con Recoleta, pero todo apunta a que su retorno está cada vez más cerca. El propio Velázquez habló sobre su situación y dejó en claro que la decisión final estará en manos del entrenador Gustavo Costas.

“Ya va a depender del técnico. Ya voy a estar (a disposición). Sin molestias. Yo creo que mañana (por hoy) me meto de lleno con el grupo y después vemos”, señaló el zaguero, transmitiendo tranquilidad de cara a lo que viene.

La idea es que Velázquez vuelva a trabajar a la par de sus compañeros y, a partir de ahí, el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Costas evaluará si está en condiciones de reaparecer ante el conjunto albiverde.

Los penales. A Velázquez también se le preguntó por el tema del momento en Barrio Obrero, la cuestión de los penales fallados que ya son cuatro en forma consecutiva y que le están costando caro al Ciclón por los puntos que está dejando en el camino. “Eso le dejamos a los delanteros”, tiró el “capi”, entre risas.

Araújo, Domínguez y Klimowicz también

Más buenas noticias para Gustavo Costas y todo Cerro Porteño. El entrenador azulgrana recupera otras tres piezas importantes de cara al choque del sábado ante Rubio Ñu. Sergio Araújo, Fabricio Domínguez y Mateo Klimowicz ya dejaron atrás sus respectivas molestias y volvieron a entrenar con normalidad, por lo que aparecen nuevamente como opciones para el compromiso de la Fecha 11 del Clausura.

El caso de Araújo es uno de los más esperados, ya que el delantero argentino viene de una larga ausencia y busca volver a tener minutos con la camiseta azulgrana. Su regreso amplía las variantes ofensivas del Ciclón.

Por su parte, Domínguez y Klimowicz también se sumaron a los trabajos con el plantel y será Costas quien deberá decidir si los incluye en el once inicial o los lleva al banco de suplentes. Todavía se espera por Cecilio Domínguez y Juan Manuel Iturbe.