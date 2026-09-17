Alfaro llamaría a uno de cada uno Para no “perjudicar” al campeonato, ni a ninguno de los que pelea por el título, el “Cazador” y la APF habrían decidido llevar a un solo futbolistas del plano local, uno de cada equipo que viene siendo protagonista. Igual hay pronóstico de bolonqui.

Gustavo Alfaro y la APF ya tendrían definida la estrategia para los próximos amistosos de la Albirroja por fecha FIFA, donde Paraguay enfrentará a Bolivia, el 27 de setiembre, y a Colombia, el 2 de octubre, ambos compromisos a disputarse en Estados Unidos, y que no perjudiquen al Torneo Clausura ni a los equipos que vienen peleando por la punta.

Después de un fuerte análisis y para que todos queden contentos, la idea sería convocar a un solo futbolista de Libertad, Olimpia, Nacional y Cerro Porteño, respectivamente, buscando no hacer daño a ninguno de los que vienen metiendo pierna fuerte en la pelea por la punta, atendiendo también a que viene un choque directo entre el “Guma” y el Decano. De esta manera, el campeonato local no tendría que detenerse y los clubes conservarían a la mayoría de sus piezas importantes para afrontar sus respectivos partidos.

En Libertad, el elegido sería Alan Benítez, mientras que por el lado de Olimpia aparecería el arquero Gastón Olveira. Nacional aportaría al golero Santiago “Kily” Rojas, uno de los nombres que viene siendo seguido de cerca, y Cerro Porteño tendría como representante al defensor Lucas Quintana, aunque también se supo que fue reservado el golero Ángel Martínez.

Igual. En campamento de Olimpia estarían con la idea de igual pedir postergar el partido con Libertad si la Albirrojita llega a la final de los Juegos Odesur ya que tienen allí a una de sus figuras más importantes, el volante Eduardo Delmás.