Alfaro sobre renovación: “solo quería charlar con mi familia” El recientemente reconfirmado DT de la Albirroja dio sus primeras palabras luego de la renovación de su contrato.

Gustavo Alfaro estuvo presente en el partido en el que la Albirroja Sub 20 derrotó a Argentina en los Odesur.

Gustavo Alfaro estuvo presente esta mañana en el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys de Rosario, viendo la victoria de la Selección Paraguaya Sub 20 sobre su par de Argentina por 1-2, brindando luego del juego sus primeras declaraciones desde que renovó su contrato con la Albirroja hasta el próximo Mundial del 2030.

Consultado por medios argentinos sobre el tema, el DT argentino se limitó a decir que necesitaba conversar su posible continuidad con sus más cercanos, y que una vez que todo quedó claro, se puedo llegar a un punto común para que decidiera firmar por cuatro años más al frente de la Albirroja.

“Solo quería charlar con mi familia y mi entorno. Si se reunían todos los factores que queríamos, íbamos a seguir. Nos pusimos de acuerdo y por suerte se dio”, dijo Alfaro.

Por otro lado, señaló que se encontraba observando el partido de la Selección Sub 20 de cara a una renovación de la mayor. “Había que estar acá en Rosario observando a los chicos que en el futuro pueden tener una citación. Paraguay tiene buenas capacidades en sus juveniles, todavía no ha logrado tener una camada pareja. Hay que trabajar para que estén todos en el mismo sistema y proyectando a largo plazo”, afirmó.

“Hay que trabajar en una renovación parcial del equipo de cara al Mundial 2030, hay que agotar todas las instancias para que la ilusión de jugar un Mundial deje de ser esa ilusión y que podamos repetir actuaciones como la del último Mundial”, agregó en declaraciones para el medio argentino DSports Radio.