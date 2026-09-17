Amor eterno: recordó cuando su “Romeo” le seguía a todas partes Romeo era el firulais de Pelu Robin que le seguía a todas partes. La comunicadora relató que su fiel amigo iba detrás de ella a donde sea, y no había…

Romeo era el firulais de Pelu Robin que le seguía a todas partes. La comunicadora relató que su fiel amigo iba detrás de ella a donde sea, y no había piedra que le haga retroceder. El rompe, fiel a su ama, cumplía con su rol de compañero y hasta la parada del colectivo le acompañaba ndaje.

Pelu compartió un jopara de recuerdos durante su programa televisivo, hasta enlazar la historia con el cachorro de la casa. Lo cierto es que al parecer la doña era un poco impuntual y esto hacía que reciba castigos de don Humberto. “Si no llegábamos a las 7 en punto, papá nos enviaba a vender ballenitas frente a la Rioja, o chipas. Pasabamos un minuto y no servíamos para nada. Yo tenía un perro llamado Romeo. Romeo me seguía las 7 cuadras y se quería subir al colectivo por mí. Y tenía que volver”, contó con mucha añoranza.

Más adelante contó que el firulais era también parte de las citas con su mena Emilio Garcia, porque ella iba en bus al cine para ver a su “jegustaha”, “Iba también en colectivo a encontrarme con Emilio cuando íbamos al cine. Él se iba en su auto y yo en el colectivo nos encontrábamos”, contó. Y lo cierto es que en todos esos tramos recorridos de Pelu, siempre estuvo su amigo fiel “Romeo”.