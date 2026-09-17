Banco Atlas: van 5 meses y la CSJ no define recusación Pese a que el Código Procesal Penal prevé una media de tres días para resolver recusaciones, la Corte Suprema de Justicia hace más de 5 meses que tie…

La CSJ aún no ha sentado postura en torno a una recusación de hace más de 5 meses.

Pese a que el Código Procesal Penal prevé una media de tres días para resolver recusaciones, la Corte Suprema de Justicia hace más de 5 meses que tiene en “visto” una resolución que espera respuesta para seguir adelante con el expediente que nació de una denuncia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) vinculada a operaciones atribuidas al fallecido expresidente de la entidad, Nicolás Leoz, y a su relación financiera con el banco Atlas.

Según el acta de imputación citada por la querella, en 2013 Leoz realizó depósitos por USD 5,1 millones y G. 16.000 millones, además de fideicomisos por USD 2 millones y G. 22.000 millones.

La Fiscalía, tras una profunda investigación, acusó y pidió juicio oral contra Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, presidente del banco Atlas, a quien se acusó formalmente el pasado 30 de abril, y otros procesados: Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y José Miguel Páez Corvalán.

La imputación debe discutirse y probarse en el proceso. Sin embargo, sin respuesta de la Corte, quedan suspendidas decisiones previas a la audiencia preliminar, en la cual se debe decidir una eventual elevación a juicio.

Sin embargo, una recusación planteada el 10 de abril en representación de Celio Tunholi sigue sin resolución. La Fiscalía también pidió en agosto pasado destrabar el expediente, señalando que no pudieron celebrarse las medidas cautelares ni fijarse la preliminar a consecuencia de la paralización de la causa.

De hecho, el abogado de la Conmebol también presentó un urgimiento que, hasta el momento, no conoce de frutos. La Fiscalía consideró agotada la etapa investigativa y solicitó que la causa sea remitida a juicio oral y público, instancia a la que no se puede avanzar debido a la indefinición de la Corte.