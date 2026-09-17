Casi una década después, el pajarito yetapá de collar vuelve a aparecer ¡Una linda noticia para la naturaleza! Después de casi una década sin aparecer, el ave yetapá de collar (Alectrurus risora) volvió a dejarse ver en l…

¡Una linda noticia para la naturaleza! Después de casi una década sin aparecer, el ave yetapá de collar (Alectrurus risora) volvió a dejarse ver en los pastizales de la Reserva Natural Yacyretá. La última vez que había sido registrado en la zona fue el 15 de noviembre de 2016.

Esta vez fueron encontrados dos ejemplares, una pareja, durante la investigación “Sonidos del Pastizal”, que busca identificar y estudiar a las especies de los pastizales a través de sus cantos y sonidos.

El yetapá de collar es un pajarito que suele vivir en pastizales naturales y espacios abiertos y está considerada una especie vulnerable, por lo que mantener estos ambientes en buenas condiciones es clave para su supervivencia.