[VIDEO] Chef festejó su cumple en vivo Yani Arce he’í que las cocineras pueden estar bellisimas para cocinar ndaje.

La cocinera Yanina Arce del programa mañanero “Mucho Gusto” del canal Trece estuvo de cumpleaños y sus compañeros del set le dieron una sorpresota al festejarle en vivo.

“Estuvo superlindo, me encantó porque la pasamos muy bien, bailamos, cantamos y comimos jajaja, estuvieron invitados dos cocineros que se encargaron de preparar los manjares”, dijo Yani a Crónica.

La experta gastronómica comentó que se siente demasiado a gusto en el programa con sus compañeros, “somos una gran familia, son muy solidarios y muy profesionales también que te hacen sentir muy cuidada y apoyada”.

La chef nos contó sus inicios avei en la cocina, “empezó en casa, famoooso ese que te dicen que quieren comer tu comida he nomás, al terminar el colegio, me fui al Instituto Integral Gastronómica O’Hara donde confirmé que la cocina era mi espacio. Ahí me saqué la duda, ya que estaba entre Arquitectura, Agronomía o Gastronomía, pero encontré mi sitio preferido”.

Yani es experta en gastronomía paraguaya, además de amar la parrilla. “En casa, mi mamá es la reina de las sopas, yo le ayudo en la cocina, papá y mis hermanos se encargan del asado, que es religioso todos los domingos en mi familia”.

Y finalmente gatilló, “a mí me encanta estar siempre bien presentable, y mi bandera es: las cocineras podemos estar producidas pero siempre cocinando”.