Con Mauricio metiendo en la tanda, Palmeiras pasó a semis El verdao derrotó a la Liga de Ecuador por penales y pasó a semifinales de la Libertadores donde enfrentará a Fluminense.

En la noche de ayer miércoles, Liga de Quito de Ecuador recibió a Palmeiras en su estadio en juego de vuelta por los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, con el partido de ida habiendo terminado 1-0 a favor de los brasileños, quienes llegaron con esa ventaja mínima a la altura de la capital ecuatoriana.

Aunque técnicamente la Liga logró hacer la épica, ya que estuvo abajo dos veces en el marcador, y luego terminó venciendo por 3-2 con dos goles después de los 90, el resultado global daba un empate de 3-3, por lo que la serie debía definirse desde los 12 pasos.

El paraguayo Mauricio, que ingresó al partido casi al final, a los 88 minutos, marcó uno de los penales para el verdao, que terminó derrotando a la Liga por 1-3 en la tanda gracias a su arquero, el cual tapó la mayoría de los tiros de los ecuatorianos.