¡DELMÁS-IADO BIEN! De la mano de Edu Delmás, la Albirrojita brilló en su debut en los Odesur, despachó al local, Argentina, y pisa fuerte rumbo al oro.

Un arranque Delmás-iado bueno para la selección paraguaya sub 20 en los Juegos Odesur 2026. La Albirrojita, de la mano del “Principito” Edu Delmás, le ganó 2-1 a Argentina en el estadio “Marcelo Bielsa” de Rosario y avisa que irá con todo por el oro.

La “Joya” de Olimpia brilló más que nunca en suelo argentino. Delmás fue una pesadilla para los locales y asistió en los dos goles para que la Albirrojita termine dando vuelta el marcador y festeje su primer triunfo en el Grupo B.

Los goles fueron obra de Júnior Gamarra y Pedro Zarza, ambos en el segundo tiempo.

Tras el triunfo, el “10” y capitán del equipo no ocultó su felicidad y avisó que la Albirroja va por todo. “Muy feliz, sabíamos que era clave ganar, más frente al local. Ahora tenemos dos partidos más y la idea es ir a buscar la victoria en los dos. El objetivo, como dijimos antes del campeonato, es la medalla de oro. Hoy fue el primer paso”, expresó Delmás. El próximo partido de Paraguay será este sábado ante Venezuela.

Atento “Cazador”. Otro que vibró con la victoria de la Albirrojita fue Gustavo Alfaro, el DT de la selección mayor, que estuvo acompañando a los chicos muy de cerca. “Muchas cosas para rescatar, la templanza que tuvieron para darlo vuelta, el coraje y la determinación para ganar el partido y una demostración que dieron de contundencia y personalidad para imponerse ante un rival muy difícil. Ellos son el futuro”, comentó.