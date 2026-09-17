Denuncian trata y explotación laboral y allanan edificio La fiscalía cayó de sorpresa al edificio Aura en Asunción.

¡Allanamiento bomba en pleno eje corporativo! Agentes policiales y la Fiscalía cayeron de sorpresa en el moderno edificio Aura, sobre la avenida Aviadores del Chaco en Asunción. La pesada investigación arrancó tras un alerta roja desde el Brasil por un presunto esquema internacional de trata de personas y explotación laboral.

Una empresa “fantasma” funcionaba camuflada entre las lujosas oficinas, cambiando de personal a cada rato para no levantar sospechas. La firma no solo está en la mira por esclavizar trabajadores, sino también por turbios esquemas de estafa y lavado de dinero a gran escala.

Cerca de 200 personas quedaron atrapadas e identificadas por la Policía al momento en que las fuerzas de seguridad cercaron todito el lugar. El comisario Juan Pereira confirmó que montaron un estricto control dentro del edificio para fichar uno por uno a los presentes.

Los uniformados separaron a los trabajadores ajenos al lío para dejarlos ir, mientras que los sospechosos quedaron bajo la lupa fiscal. El procedimiento derivó de una orden firmada por la Justicia que movilizó a decenas de agentes antitrata en plena tarde asuncena.

Los investigadores sospechan que el sitio era una verdadera “fábrica de víctimas” reclutadas bajo engaños para ser explotadas laboralmente. El operativo sigue en pleno desarrollo y las autoridades no descartan meter más garras para desmantelar por completo a esta red criminal.