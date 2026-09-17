Docentes oligata aumento del 5% el próximo año Tras más de tres horas de reunión, el Gobierno y varios gremios docentes llegaron finalmente a un acuerdo, los maestros consiguieron un aumento salar…

Docentes tendrán un aumento de sueldo y no habrá huelga.

Tras más de tres horas de reunión, el Gobierno y varios gremios docentes llegaron finalmente a un acuerdo, los maestros consiguieron un aumento salarial total del 5% desde julio de 2027. El acuerdo contempla un 2,6% de reajuste que será incluido en el Presupuesto General de la Nación 2027, y que se suma al 2,4% ya acordado anteriormente. En total, los docentes recibirán un incremento del 5%.

Con este acuerdo, los gremios que firmaron el documento se comprometieron a levantar la huelga prevista para este jueves 17 y viernes 18 de septiembre.

La negociación se realizó en las oficinas de Gobierno del MEC y terminó con la firma del ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez; el ministro sustituto de Economía, Gerardo Ruiz Díaz, y representantes de varios sindicatos docentes.

El ministro Ramírez calificó el encuentro como fructífero y destacó que, con este nuevo reajuste, el salario docente por turno, que actualmente ronda los G. 4.275.154, pasaría a superar los 4.500.000 guaraníes.