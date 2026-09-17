Dos paraguayos muertos tras caída de avioneta en Mato Grosso

¡Tragedia aérea en tierras brasileñas! Dos paraguayos y un brasileño murieron calcinados tras la caída de una avioneta bimotor Cessna 402 en la zona de Água Boa, Mato Grosso.

La máquina cayó pesadamente al suelo y se incendió al toque, dejando a los tres ocupantes completamente irreconocibles por culpa de las voraces llamas.

La Policía Civil del vecino país sospecha fuertemente que se trataba de un “vuelo fantasma” o clandestino que volaba bajo el radar sin ningún permiso formal. Los investigadores están cotejando planes de vuelo y registros de radares para pillar qué demonios hacían en esa peligrosa travesía aérea sin autorización.

Debido a que los cuerpos quedaron vueltos carbón, los restos fueron llevados hasta Cuiabá para ser sometidos a exhaustivos análisis de ADN. Los peritos de la Politec ya están coordinando con los parientes de los compatriotas fallecidos para juntar las muestras genéticas y poder identificarlos.

Las autoridades consulares paraguayas en Brasil ya se pusieron en contacto con las familias de los finados para darles una mano en este terrible momento. La Fiscalía brasileña busca esclarecer si la nave transportaba alguna carga rara o si se trataba de un viaje ligado al crimen organizado transfronterizo.

Las familias de los connacionales esperan con el corazón en la boca que la ciencia confirme las identidades para poder traerlos y darles cristiana sepultura. El siniestro volvió a encender la alarma sobre los constantes vuelos clandestinos que cruzan la frontera sin dejar el más mínimo rastro.