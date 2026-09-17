El que baleó en la cara a su yiyi ya fue imputado Se trata de Edgar, de 29 años. Ocurrió en Capiatá.

Un desalmado arriero fue imputado por feminicidio presuntamente tras acabar con la vida de su pareja de un balazo en la cara cuando ella intentaba abandonarlo. Nancy C., de 37 años, falleció en el Hospital del Trauma tras luchar dos días contra la grave herida producida por una escopeta casera.

El sospechoso es Edgar A. V. (29), quien fue detenido en el barrio San Miguel II luego de intentar fingir que todo fue un desgraciado accidente. La fiscala Carolina Martínez halló evidencias clave: la víctima tenía toditas sus pertenencias armadas en bolsas y sábanas listas para mudarse.

Según la investigación, el sujeto enloqueció de celos al ver que la mujer juntaba sus cosas y desató una feroz discusión que terminó de la peor manera. Hubo un violento forcejeo en la habitación hasta que el desalmado disparó el arma directamente al rostro de la mujer para evitar que se marche.

La comitiva fiscal halló el arma de fabricación casera oculta en la casa y constató que la doña ya venía sufriendo un infierno de agresiones. Las denuncias anteriores confirmaron que la víctima vivía atrapada en un ciclo de violencia familiar del cual intentaba escapar desesperadamente.

El Ministerio Público no dudó un segundo y pidió la prisión preventiva del arriero para que vaya a enfriarse directo a la cárcel. ¡Una nueva vida apagada por la violencia machista que deja a toda la comunidad de Capiatá masticando bronca y pidiendo máxima condena!