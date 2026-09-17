El “Vita” busca saldar una “cuenta pendiente” El Decano se prepara para medir a San Lorenzo este domingo en Sajonia.

San Lorenzo ha sido el único equipo del fútbol paraguayo al que el Olimpia de Pablo “Vitamina” Sánchez no le pudo ganar aún. El “Rayadito” en el Torneo Apertura le sacó un empate y una victoria en los dos enfrentamientos y este domingo “Vita” quiere saldar esa cuenta pendiente.

Para ello, el DT ya comenzó a armar la estructura de su equipo y paró un once este miércoles, con cambio de esquema y algunas modificaciones de nombres con respecto al equipo que puso de entrada ante Luqueño la fecha pasada.

Gastón Olveira en el arco; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas en lugar de Bentaberry, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez en el fondo. Fernando Cardozo; Alex Franco aparecen como novedad, Richard Ortiz y Franco Alfonso en lugar de Eduardo Delmás. Braian Romero en vez de Rodney Redes acompañando a Gabriel Ávalos como los dos hombres en punta. Sánchez confirmará o no este onceno recién en el entrenamiento de mañana viernes.

Además, “Vitamina” recuperó a Richard Sánchez que estará entre los concentrados y también estaría para reaparecer entre los citados Derlis González, que hasta ahora no tuvo minutos en el Torneo Clausura.