En medio del dolor, una familia dijo “sí” y ayudó a salvar vidas En medio de uno de los momentos más dolorosos que puede atravesar una familia, unos parientes tuvieron la enorme fortaleza de decir “sí” a la donació…

En medio de uno de los momentos más dolorosos que puede atravesar una familia, unos parientes tuvieron la enorme fortaleza de decir “sí” a la donación de órganos y, con ese gesto, regalar esperanza a personas que están esperando una segunda oportunidad.

El operativo se realizó ayer en el Hospital Nacional de Itauguá, tras el fallecimiento de una mujer de 41 años, víctima de un ACV hemorrágico. Gracias a la decisión de sus familiares, se pudieron procurar dos riñones y las córneas. Los riñones fueron destinados a pacientes que se encuentran en lista de espera y los trasplantes renales se realizan hoy en el Hospital Central del IPS y el Hospital de Clínicas.

Mientras tanto, las córneas fueron llevadas al banco correspondiente, donde serán sometidas a los estudios necesarios para luego ser asignadas a quienes puedan necesitarlas. Desde el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT) destacaron el trabajo y la dedicación del equipo que hizo posible el operativo y, sobre todo, agradecieron profundamente a la familia donante.