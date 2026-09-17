Estudiantes a semis de la Libertadores con penal errado incluído El equipo argentino de La Plata fue capaz de eliminar a Corinthians ganándole por 0-1 mientras que los brasileños desperdiciaron un penal sobre el final.

Anoche se disputó el juego de vuelta por los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores entre el Corinthians de Brasil, que hacía de local, y el Estudiantes de La Plata de la Argentina, esto recordando que la semana pasada habían empatado 1-1 en terreno argentino.

El visitante aguantó todo el partido con suma comodidad, con un Corinthians que no tuvo la intensidad necesaria para poder vencer a pesar de estar jugando con su gente. Es así, que en los últimos minutos, un centro de Palacios al filo de la línea final terminó en un zapatazo de Alexis Castro, que con un golazo le dio el 0-1 a Estudiantes.

Los 7 minutos de adición dejaban tiempo de sobra para que Corinthians lo empatase para llevar el partido a los penales, y lo cierto es que los brasileños tuvieron, literalmente en el último suspiro del juego, la gran oportunidad de hacerlo. Un centro al medio del área platense terminó en la mano de un defensor argentino, y vía VAR se sancionó el lógico penal.

La gran chance quedó en los pies de Memphis Depay, quien se enfrentó al uruguayo Muslera desde los 12 pasos. El jugador del “Timao” terminó ejecutando la pena máxima con una fuerza y elevación exageradas, derivando en que la pelota terminase en las gradas para desatar la euforia del plantel y del público de Estudiantes, que de esta manera logra asegurar que por lo menos un equipo no brasileño esté en las semis de la Libertadores.