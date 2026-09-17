Funcionarios mondaha de Copaco cayeron presos

¡Pillados con las manos en el cable ajeno! Tres empleados de COPACO fueron cazados con las manos en la masa robando cables de la propia institución en Mariano Roque Alonso.

Los “angelitos” aprovechaban la oscuridad de la noche en la sede del barrio Central para pelar todito el tendido subterráneo de la empresa estatal.

Pensaban alzarse con unos 300 metros de cable sin tener una sola orden de trabajo, demostrando un descaro que dejó mudo a más de uno. El jueguito se les cortó cuando fotos y videos del choreo le llegaron directo a la asesora jurídica, quien no dudó en llamar corriendo a la Policía.

Uniformados de la comisaría local llegaron volando al sitio y sorprendieron a los tres desleales trabajadores con todo el cargamento en la mano. El comisario Pedro Espínola confirmó que los agentes lograron recuperar hasta el último metro del material que los sospechosos pretendían llevarse.

Además de la mercadería recuperada, los intervinientes incautaron un auto de uno de los empleados que estaba listo para usarse como flete del robo. La patrulla cargó con la comitiva completa y los tres sospechosos terminaron guardados en la celda a disposición de la Fiscalía de turno.

En la sede policial los aprehendidos no supieron cómo justificar el “trabajito nocturno” que estaban haciendo en perjuicio de su propia patronal. ¡Un verdadero bochorno de quienes debían cuidar los bienes de la entidad y terminaron saliendo esposados directo al calabozo!