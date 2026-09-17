Galarza llegó, fue titular y ya es campeón en Miami El Inter Miami de Lionel Messi se consagró anoche campeón de la Campeones Cup con Matias Galarza como titular.

Matías Galarza fue titular en la obtención de la Campeones Cup por parte del Inter Miami de Lionel Messi.

Anoche se disputó la final de llamada Campeones Cup entre el Inter Miami, que hacía las veces de local en NU Stadium de Florida, y el Cruz Azul mexicano, con el equipo de la MLS saliendo victorioso por 2-0 con goles de Lionel Messi y Casemiro, consiguiendo de esta manera el trofeo de la mano también del DT argentino Cristian “Kily” González.

El paraguayo Matías Galarza, recientemente llevado a préstamo desde River Plate al Inter, fue titular en el que apenas es su segundo partido como parte del plantel, y ya puede decir que es campeón de un torneo internacional junto con Lionel Messi.

Este último además continúa haciendo historia, no solo porque acaba de conseguir su cuarto título en poco más de tres años con el equipo norteamericano, sino que también alcanzó la centena de goles como jugador de este.