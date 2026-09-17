Ho’a en el Puente de la Amistad con 212 kilos de “mari” Tenía el purete en un doble fondo ra’e.

¡Cayó en la trampa en la frontera! Un compatriota fue demorado este jueves en el Puente de la Amistad tras ser pillado con un “cargamento verde” en su auto. Agentes de la Receita Federal y la Fuerza Nacional hacían su control de rutina en la aduana de Foz cuando le bajaron la bandera a un coche con chapa paraguaya.

Los uniformados metieron la nariz en el rodado y olieron que algo andaba mal, descubriendo un refinado doble fondo en el piso y la valijera. Tuvieron que usar sierras y equipos de corte para destripar la chapa del vehículo y sacar todos los “ladrillos” que estaban bien escondidos.

Al poner la carga sobre la balanza, la aguja marcó nada menos que 212 kilos de marihuana de la buena, listos para la venta en el vecino país. El arriero quedó esposado en el acto y fue llevado volando a la sede de la Policía Federal en Foz de Yguazú junto con el rodado y la droga.

Las autoridades brasileñas le abrieron un proceso por tráfico internacional de drogas, un delito feo que no perdona en el país vecino. Ahora el compatriota se expone a una pesada condena de hasta 15 años de cárcel, donde va a tener tiempo de sobra para pensar en su metida de pata.

La fiscalía de la zona ya investiga de qué estructura criminal salió el cargamento que intentó cruzar la frontera en el baúl del auto. ¡Un nuevo golpe a los mulas del narcotráfico que intentan pasar mercadería prohibida por el concurrido puente internacional!