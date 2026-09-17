Iba al dentista y encontró la muerte en el camino Cerca de las 07:00, una joven madre de 27 años falleció tras ser atropellada cuando iba en moto rumbo al dentista. La mujer circulaba sobre la Ruta P…

Cerca de las 07:00, una joven madre de 27 años falleció tras ser atropellada cuando iba en moto rumbo al dentista. La mujer circulaba sobre la Ruta PY02, a la altura del kilómetro 17 de Minga Guazú, cuando intentó realizar un retorno habilitado para pasar desde la zona de Acaray hacia Monday.

En ese momento, habría salido al paso de una Hyundai Tucson, cuyo conductor, un hombre de 57 años, no pudo evitar el impacto. El encontronazo fue brutal y la mujer salió despedida varios metros.

A consecuencia de las graves lesiones sufridas, falleció en el lugar. La doña trabajaba en el área de limpieza de una institución de la comunidad y era mamá de dos niños, de 11 y 6 años, quienes ahora quedan con el dolor de una pérdida imposible de explicar.

Lo más triste es que la joven tenía planes para los próximos días. Su pareja se encuentra trabajando en España y Pablina tenía previsto viajar el próximo 22 de octubre para reencontrarse con él. Ese encuentro que tanto esperaba quedó truncado de la manera más dolorosa.