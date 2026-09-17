¡¿Jeýma pio?! Blas Riveros nuevamente lesionado Este pasado miércoles informaron que el lateral azulgrana no estaría disponible ante Rubio Ñu por una nueva molestia derivada del partido ante Guaraní.

Según informaciones que se han ido conociendo en las últimas horas, el lateral de Cerro Porteño, Blas Riveros, nuevamente estaría enfrentando una lesión, en este caso un aparente esguince de tobillo sufrido durante el último juego ante Guaraní, por lo que no estaría a disposición para el siguiente partido del Ciclón ante Rubio Ñu.

Teniendo en cuenta que Marcelo Chaparro se encuentra al servicio de la Selección Paraguaya Sub 20 que disputará los Juegos Odesur en Santa Fe, Argentina, el reemplazante de Riveros sería Guillermo Benítez, quien ha logrado tener minutos desde hace ya varios partidos.

Por su parte, Blas parece no dejar de ser perseguido por las lesiones desde que comenzó este año 2026. El segundo semestre del 2025 había sido más que estupendo para él, siendo una pieza más que clave para el azulgrana durante el Torneo Clausura que supo ganar de la mano de Jorge Bava como DT.

Su buen rendimiento lo llevó incluso a ser considerado nuevamente para la Selección Paraguaya, llegando a jugar algunos amistosos con el equipo de Gustavo Alfaro. Sin embargo, una lesión bastante fuerte sufrida a principios de 2026, agravada todavía más por haber intentado volver forzosamente durante un clásico ante Olimpia en La Nueva Olla, partido que tuvo que abandonar por el dolor, lo dejaron inactivo durante gran parte del presente año, perdiendo de paso la gran oportunidad de jugar el Mundial con la Albirroja.

En los últimos partidos del Ciclón, Blas comenzó a ser tenido en cuenta nuevamente y pasó a tener minutos, pero esta nueva molestia en su tobillo deja en claro que este no ha sido su año en lo más mínimo.