¡Koa lístoma! Saltan fotos de famoso cantante con la “capillita” En un mensaje publicado en sus redes la doña de J. Balvin, Valentina Ferrer confirmó que se separa del cantante con quien tiene un hijo en común, Río…

La prueba del delito, el músico a los arrumacos con otra que no es su esposa.

En un mensaje publicado en sus redes la doña de J. Balvin, Valentina Ferrer confirmó que se separa del cantante con quien tiene un hijo en común, Río, nacido en junio de 2021.

“Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor” dice parte del comunicado que hasta el momento la catedral, escribió en sus redes.

Pero según los comentarios y medio especializados, al parecer Balvin le metió los cuernos a su mujer con una mexicana. Y justamente la separación se vino tres días después que una mexicana de nombre Melanie Pavola lanzara un video en tiktok contando que estuvo con el músico.

La supuesta “capillita” divulgó fotos con el cantante dentro de un camerino.