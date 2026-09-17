La doña de Tim Payne todavía no probó el espirituoso y refrescante de Paraguay

Michelle Peters abrió la cajita de preguntas en su perfil de Instagram y el rollo empezó a curiosear con las interrogantes. “¿Mate o tereré?”, le pusieron entre la espada y la pared algunos, pero contó que todavía no probó la espirituosa y refrescante bebida paraguaya. Lo cierto es que la doña del pelotero del “Leka, Tym Payne, interactuó a full con sus seguidores y contó planes que tienen a futuro.
La pareja es muy solicitada por el rollo, tienen invitaciones de aquí para allá. Loperro le consultaron por México, España y Costa Rica. Confirmó que su madre es de Costa Rica y haber quedado maravillada con los charros y los gallegos ndaje.
El objetivo es claro, “queremos recorrer toda sudamérica antes de volver nuestro continente”, contó la doñita del capo del chute franjeado.