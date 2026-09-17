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Farándula

La doña de Tim Payne todavía no probó el espirituoso y refrescante de Paraguay

La neozelandesa Michelle Peters, diña del pelotero de la “Franja”, respondió a preguntas que le hicieron sus seguidores en las redes.

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ViajeraLa neozelandesa quiere recorrer todo el continente americano antes de ir a su país.

Michelle Peters abrió la cajita de preguntas en su perfil de Instagram y el rollo empezó a curiosear con las interrogantes. “¿Mate o tereré?”, le pusieron entre la espada y la pared algunos, pero contó que todavía no probó la espirituosa y refrescante bebida paraguaya. Lo cierto es que la doña del pelotero del “Leka, Tym Payne, interactuó a full con sus seguidores y contó planes que tienen a futuro.

La pareja es muy solicitada por el rollo, tienen invitaciones de aquí para allá. Loperro le consultaron por México, España y Costa Rica. Confirmó que su madre es de Costa Rica y haber quedado maravillada con los charros y los gallegos ndaje.

El objetivo es claro, “queremos recorrer toda sudamérica antes de volver nuestro continente”, contó la doñita del capo del chute franjeado.

La doña del capo del chute todavía no probó el tereré.
La doña del capo del chute todavía no probó el tereré.

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