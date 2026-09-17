Las chicas suman otra medalla para el remo en los Odesur El dúo de Alejandra Alonso y Nicolle Martínez sumó la medalla número 13 para el Team Paraguay en los Juegos Sudamericanos 2026.

Alejandra Alonso y Nicolle Martínez suman otra medalla para el remo paraguayo en los Odesur.

El equipo de las remeras paraguayas Alejandra Alonso y Nicolle Martínez volvió a hacerse con una medalla en los Juegos Odesur que se disputan en Santa Fe, Argentina, siendo la segunda en su cosecha personal, la cuarta para el remo nacional y la número 13 para el equipo paraguayo completo.

Ale y Nicolle se hicieron en la mañana de este jueves con la medalla de bronce en la prueba Doble Par Femenino, logrando protagonizar una destacada actuación en el circuito en el que les tocó participar.

De momento, el Team Paraguay cuenta con 2 medallas de oro, 4 de plata y 7 de bronce en lo que va de los Juegos Odesur 2026.