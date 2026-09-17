Levantó la copa y su doñita festejó con él Jessica Marecos, chuli de Mati Galarza, pureó el nuevo logro de su amor en las redes sociales. El capo del chute albirrojo fichó por el Inter de Miam…

Jessica Marecos, chuli de Mati Galarza, pureó el nuevo logro de su amor en las redes sociales. El capo del chute albirrojo fichó por el Inter de Miami de yanquilandia, chutó en dos partidos oficiales y ya es campeón de la “Campeones Cup 2026”, después de vencer por 2 tantos contra 0 a los del Cruz Azul.

La novia mostró en sus redes el paso a paso de los festejos y le felicitó al pelotero en sus redes sociales, “Felicidades campeón. Te amo”, escribió ella para demostrarle lo feliz y orgullosa que está porque levantó la copa en su nuevo club.